رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم الكرواتي أنتي تشاتشيتش في 75 يومًا مع بيراميدز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم الكرواتي أنتي تشاتشيتش في 75 يومًا مع بيراميدز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش نتائجه الجيدة مع فريق بيراميدز، بالفوز على فريق إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد بيراميدز إلي 32 نقطة وتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، متفوقا على فريق الزمالك والذي توقف رصيده عند 31 نقطة بالمركز الرابع، بينما يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

ماذا قدم أنتي تشاتشيتش مع بيراميدز؟

Advertisements

قاد المدرب الكرواتي فريق بيراميدز في 15 مباراة منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر، فاز الفريق في 10 مباريات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

على الصعيد المحلي، قاد أنتي تشاتشيتش فريق بيراميدز في 8 مباريات بالدوري المصري، فاز في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، ووصل بالفريق للمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة، أما في كأس مصر تخطي فريق الإسماعيلي بهدف نظيف في دور الـ 16 وصعد لربع نهائي البطولة المحلية.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاض المدرب الكرواتي 6 مباريات مع بيراميدز، حقق 4 انتصارات، وخسر مباراتين، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي البطولة القارية، ويواجه فريق حوريا كوناكري الغيني.

ويتطلع الخواجة الكرواتي لتحقيق إنجاز تاريخي مع بيراميدز بالموسم الحالي، بالتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخ النادي، والثالثة للكرة المصرية، بعد حصد فريقي الأهلي والزمالك اللقب القاري عامي 2014، 2019، خاصة وأن بيراميدز من أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم.