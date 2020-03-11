رياضة | الاتفاق يسقط الشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق يسقط الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتفاق فوزا ثمينا

على ضيفه فريق الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسجل فيليب كيش هدف اللقاء الوحيد لصالح الاتفاق من ركلة جزاء عند الدقيقة 67.

وأهدر المغربي وليد أزارو المعار منوالأهلي لفريق الاتفاق، فرصتين محققتين للتسجيل، كما تسبب في ركلة الجزاء التي أحرزها الاتفاق.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة، في المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد الشباب عند 31 نقطة في المركز الثامن.