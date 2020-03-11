رياضة | فرمان من مرتضى منصور بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، غلق مقر القلعة البيضاء غدًا وبعد غدٍ الجمعة. واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار على إغلاق النادي غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحصل لاعبو الزمالك على راحة من تدريبات الغد بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.