اونلاين | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا



KOORA STAR يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسبانى ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020

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كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والمذاعة على قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.