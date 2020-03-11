اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ليفربول ASTON VILLA TV

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كورة ستار حيث يدخل ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني المباراة ساعيًا نحو تحقيق هدفه والفوز على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض هزيمة الذهاب في واندا ميتروبوليتانو، KORA STAR أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفربول Liverpool & Atlético Madrid، لحساب إياب دور الستة عشر للبطولة.

ويدخل أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، Liverpool & Atlético Madrid، وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب أنفيلد والحفاظ على أفضلية الفوز بمباراة الذهاب، تابع بث مباشر يلا شوت ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد، YALLA SHOOT على ملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد Liverpool & Atlético Madrid بدوري الأبطال

وتُقام مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، Liverpool & Atlético Madrid اليوم الأربعاء 11 مارس الجاري، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد Liverpool & Atlético Madrid بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، Liverpool & Atlético Madrid، اليوم الأربعاء 11 مارس الجاري، على ملعب أنفيلد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباشر كورة أونلاين، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE بث مباشر ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

كورة حصري حيث تأهل ليفربول لدور الستة عشر عقب احتلاله صدارة المجموعة الخامسة والتي ضمت كل من "نابولي وسالزبورج وجينك"، بينما تأهل أتلتيكو مدريد عقب احتلاله وصافة المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من "يوفنتوس، وباير ليفركوزن، وسيسكا موسكو"، KORA7ASRY ليفربول يسعى لخطف نتيجة إيجابية خارج الديار.

الأسطورة مباراة نارية تجمع ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، Liverpool & Atlético Madrid بدوري الأبطال، حيث سيكون ليفربول مطالب بتحقيق الفوز بهدفين دون رد على الأقل لتعويض هزيمة الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد alostora شاهد بلاس مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

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