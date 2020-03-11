اونلاين | كورة لايف - liver GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول واتليتكو مدريداليوم

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جول كورة شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء 11 مارس LIVERPOL VS ATLITCO MADRID في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.

كول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA SHOOOT PLUS وفي الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية COOL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق التأهل لدور المقبل.

يلا كورة وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية بشكل حصري BEIN MATSH حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD ويرغب محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي مع الفريق الأحمر GOAL KOORA.

كورة ستار الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدف نظيف على ملعب الواندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد KOORA ONLINE حيث أحرز الهدف اللاعب الإسباني ساؤول لاعب خط وسط فريق أتليتكو مدريد بعد عرضية رائعة من خلال ضربة ركنية من كوكي صانع ألعاب الفريق الإسباني YALA KOORA.