اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز، في قمة منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي وصن داونز ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم مروان محسن، وحسين الشحات، وجونيور أجايى وأفشة.

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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي وصن داونز، المقرر انطلاقها السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي وصن داونز، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.