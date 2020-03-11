اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وسموحه بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الأهلي وسموحهLIVE

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسموحه بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي وسموحه اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري KORA ONLINE:- من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحه في الدوري المصري المصري KORA GOAL:- Advertisements تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة،

أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحه في الدوري المصري المصري:- وتشاهدون مباراة الأهلي وسموحه على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR، كما يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي وسموحه، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وسموحه في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shoot مباراة الأهلي وسموحه.