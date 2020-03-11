اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وسموحه بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الأهلي وسموحهLIVE

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ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.
موعد مباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري المصري KORA ONLINE:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحه في الدوري المصري المصري KORA GOAL:-
تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة،
أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.
بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحه في الدوري المصري المصري:-
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