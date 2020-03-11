اونلاين | يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة جول العرب - KORAGOOL بث مباشر الاهلي ضد سموحة اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة جول العرب - KORAGOOL بث مباشر الاهلي ضد سموحة اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم رابط يوتيوب مشاهدة بث مباشر كورة اكسترا مباراة الأهلي وسموحة، بث مباشر اليوم قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء في واحدة من المواجهات التي تتسم دائمًا بالندية والمتعة والإثارة – تابع بث مباشر مباريات الأهلي متصدر ترتيب الدوري الممتاز مع فريق سموحة على رابط شغال KOOORA 4 GOAL بدون تقطيع.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة كول كورة| تابع رابط شغال كورة بس لمباراة الأهلي وسموحة بث مباشر يلاشووت حصري:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر كورة ستار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، حيث ينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 48 نقطة من 16 انتصار متتالي، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي على KORA GOAL.

Advertisements

شاهد تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة مباشرة في الدوري المصري| موعد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي ضد سموحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية على القمر الصناعي نايلسات على تردد 10853 أفقي، بعد دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورتس في قناة واحدة، كما تذاع المباراة ايضا عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر مباراة الأهلي بدون تقطيع على رابط كورة ستار.

متابعة بث مباشر كول كورة مباراة الأهلي وسموحة على رابط يلاشووت حصري لمباريات الدوري المصري، تابع بث مباشر مباراة الأهلي ضد سموحة KORA LIVE متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة مشاهدة بث مباشر كورة بس.