اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف بادجي الآن

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ويشهد إستاد القاهرة مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora وضيفه سموحة، في الإسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز

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ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لتحقيق الفوز وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم مانويل جوزيه في تحقيق 17 فوز متتالي ببطولة الدوري المصري.



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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي kooora4live للمباراة كما يلي حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد. خط الوسط: محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – أليو بادجي.

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء 11 مارس، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Time Sports HD.