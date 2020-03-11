رهان خاص بين أوزيل ومشجع مهووس

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استعاد مسعود أوزيل توازنه مؤخراً بعد بداية صعبة.

عقد نجم أرسنال مسعود أوزيل صفقة مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة. المشجع عبر عن سعادته الكبيرة بعد موافقة أوزيل على الدخول في هذا الرهان الفريد من نوعه.

يُعد نجم أرسنال مسعود أوزيل من بين اللاعبين، الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى جماهير الساحرة المستديرة. فالدولي الألماني السابق يتمتع بموهبة كبيرة على أرضية الملعب، كما يشتهر بحسن سلوكه سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر.

ويبدو أن مسعود أوزيل، قرر أيضاً التفاعل مع قاعدته الجماهيرية العريضة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن أوزيل، عقد رهانا مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة.

أما عن هذا الرهان، فقد أوضحت "ديلي ستار" أن المشجع المهووس بأوزيل، قرر أن يطلق اسم أوزيل على ابنه الذي سيولد بعد شهور، وأضافت أن شرط المشجع الوحيد (اسمه جاك روبنسون) هو أن يتجاوب أوزيل نفسه، مع ما كتبه المشجع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وفعلاً، لم يتأخر مسعود أوزيل كثيراً في الرد على المشجع المهووس به. ورد نجم أرسنال بالإيجاب على طلب المشجع، وكتب يقول "اتفقنا يا صديقي، لن أخذلك. لقد جاء الآن دورك، أريد رؤية شهادة ميلاد ابنك في يوليو".

وعبر المشجع جاك روبنسون عن سعادته الكبيرة، بعدما تلقى رداً من مسعود أوزيل. وقال المشجع المهووس"واو أحبك كثيراً، شكراً جزيلا لك أوزيل على الرد، لن أخذلك (بتسمية الطفل الذي يولد على اسمه)".

يشار إلى أن مسعود أوزيل (31 عاماً)، عانى كثيراً في بداية هذا الموسم تحت قيادة مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري، إذ جلس أوزيل على مقاعد البدلاء ولم يحصل على دقائق لعب كافية. واستعاد أوزيل مؤخراً مكانته في تشكيلة أرسنال الرسمية، بعدما تعاقد "المدفعجية" مع المدرب الإسباني الشاب أرتيتا.