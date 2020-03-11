شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول فى موقعة أتليتكو الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: أدريان في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون في الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- أليكس تشامبرلين في الهجوم: محمد صلاح- روبرترو فيرمينو- ساديو ماني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول فى موقعة أتليتكو الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.