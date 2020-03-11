شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت سلامة كوكا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب إعلان مالك نادى أوليمبياكوس اليونانى، إيفانجليوس ماريناكيس، إصابته بفيروس كورونا في أزمة في إنجلترا، إذ كان حاضرًا خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدورى الأوروبى، في 27 فبراير الماضى، أمام أرسنال.

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وعقب الكشف عن إصابة «ماريناكيس» بفيروس «كورونا»، قام نادى أرسنال بإصدار بيان، مؤكدًا أنه لم تظهر أي أعراض على مسؤولى الفريق الذين تعاملوا مع مالك الفريق اليونانى، إلا أن عددًا من لاعبى الفريق اللندنى الذين احتكوا بـ«ماريناكيس» عقب المباراة التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية قاموا بعزل أنفسهم، لتقرر رابطة الدورى الإنجليزى تأجيل مباراة الجانرز أمام مانشستر سيتى، والتى كان مقررًا إقامتها، مساء الأربعاء. وقال مانشستر سيتى في بيان، صباح الأربعاء: «قرار تأجيل مباراة الليلة تم اتخاذه كإجراء احترازى بناء على نصيحة طبية.

ومن جانبه، قال أرسنال، في بيان توضيحى، إن احتمالية إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا» تبقى قليلة للغاية، حسب تقدير الأطباء.

كان نادى أوليمبياكوس الذي يلعب له أحمد حسن كوكا قد أعلن أن نتائج الفحوصات التي أجراها على اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى بجانب أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في النادى جميعها جاءت سلبية.