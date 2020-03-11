شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل رسالة الخطيب إلى رئيس نادي صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، عن شكره وتقديره للسيد موستافي، رئيس نادي صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب أفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.‏

وأكد رئيس النادي في خطابه إلى رئيس نادي صن داونز، اليوم، أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والأفريقي.

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وأوضح الكابتن الخطيب أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة.

وحرص رئيس النادي في خطابه‏ على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في أفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.

وأشار الكابتن الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، متمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الأفريقية.‏