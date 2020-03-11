تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمُباراة أتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا.



ويستقبل ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات دور الستة عشر بإياب دوري الأبطال.

وشهد التشكيل الرسمي لليفربول، تواجد جناح منتخب مصر، محمد صلاح في الخط الأمامي، كما تواجد قائد الفريق، جوردان هندرسون بعد تعافيه من الإصابة.

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تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد اليوم حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فاينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.