شكرا لقرائتكم جماهير الاسماعيلى تؤازر اللاعبين خلال المران الالاخير قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير الاسماعيلى على مساندة ومؤازرة اللاعبين خلال مران الفريق قبل السفر للمغرب ضمن برنامج الاعداد للقاء مضيفه الرجاء منتصف الشهر الجارى ، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الجماهير قامت بتشجيع وحث اللاعبين على العودة لمصر ببطاقة الصعود للمباراة النهائية والسعى نحو نيل لقبها للمرة الأولى فى تاريخ النادى.

كما شدد الحضور الجماهيرى على أهمية التحلى بالروح القتالية واللعب باصرار وروح واللذان غابا عن المواجهة الأخيرة بمسابقة الدورى أمام الجونة.

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ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم للقاهرة للمبيت هناك قبل التوجه غدا لأجمل مدن المغرب “كازابلانكا”.

فى سياق متصل ، المران استمر 60 دقيقة تخلله مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية واختتم بتقسيمة شهدت مشاركة كل اللاعبين باستثناء محمود البدرى الذى ادى تدريبات خفيفة لمعاناته من بعض الارهاق.

وأعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي قائمة فريقه لملاقاة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية" والمقرر لها الاحد المقبل.

وضمت القائمة كل من :" محمد فوزي ومحمد مجدي ومحمود عبد المنصف ومحمد مجدي الجمل ومحمد هاشم وإبراهيم ابو اليزيد واسامة ابراهيم ومحمود البدري ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد صادق وهمام طارق وأحمد مدبولي وباتريك كادو وبكيتي سيلفا وشيلونجو وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومدحت فقوسة ومحمد بيومي "، واستبعد جوميز كل من باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد أيمن للإصابة ونادر رمضان وعمر الوحش لأسباب فنية.