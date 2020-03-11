شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تغير اسم نادى "مصمص" إلى "طيبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الأولمبية المصرية تغيير اسم نادى "مصمص الرياضى" إلى نادى "طيبة الرياضى". نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعديل اسم نادى مصمص الرياضى ومقره 32 شارع البلاقسة بحى عابدين بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنه النظام الأساسى بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 79 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 209 تابع "أ"، بتاريخ 17 سبتمبر 2017 ليصبح اسم النادى نادى طيبة الرياضى.

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