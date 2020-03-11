شكرا لقرائتكم الخطيب يشكر رئيس نادي صن داونز لحسن تعاونه مع بعثة الفريق في جنوب افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي عن شكره وتقديره للسيد موستافي، رئيس نادي صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا، السبت الماضي.‏

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز السبت الماضي على ملعب الأخير في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيت بعدما سبق وفاز الاهلي في لقاء الذهاب بالقهرة بثنائية نظيفة.

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وأكد رئيس النادي في خطابه الذى أرسله إلى رئيس نادي صن داونز، اليوم،الاربعاء، أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والإفريقي ، مؤكداً أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين.

وأكد الخطيب ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة، وحرص رئيس النادي في خطابه‏ على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في إفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.

وأشار الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، ومتمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية.‏