كرة القدم في قطر دون جمهور بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء إقامة جميع المباريات بدون جمهور اعتبارا من غد الخميس بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأورد الاتحاد عبر موقعه الالكتروني "تقرر إقامة جميع مباريات كرة القدم والتي تشمل بطولة كأس الأمير والدوري ودوري الدرجة الثانية، بدون حضور جماهيري، وذلك اعتباراً من الخميس 12 مارس (آذار) 2020 وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "يأتي هذا القرار في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصاً على سلامة الجماهير في الملاعب التي تستضيف المباريات "

وتقام حاليا مباريات كأس الامير حيث انطلقت مرحلة ربع النهائي بين العربي والأهلي بحضور المشجعين، وانتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

ولن يتمكن المشجعون بالتالي من حضور بقية المباريات التي تمتد حتى السبت، إضافة الى مباريات الدوري المحلي التي تنطلق مرحلتها الثامنة عشرة اعتبارا من الأربعاء المقبل.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة القطرية الأربعاء تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع عدد الإصابات إلى 262 في الدولة الخليجية.

ولم تعلن قطر حتى الآن عن أي وفيات بالفيروس، لكنّها أغلقت المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.

وبهذه الحصيلة أصبحت قطر أول دولة خليجية من حيث عدد الإصابات بالفيروس. وكانت غالبية الحالات الأولية التي تم تشخصيها عبارة عن مجموعة من الموظفين والعاملين لديهم والذين تمّت إعادتهم من إيران.

مواضيع قد تهمك :