تأجيل الدوري الأردني في انتظار اتفاق بشأن مطالب الأندية

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قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم الأربعاء تأجيل مباريات الدوري المحلي لمدة أسبوعين في انتظار التوصل الى اتفاق بشأن مطالب الأندية، بعد قيام الأخيرة بسحب طلبها تعليق المشاركة بسبب صعوبات مالية.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الالكتروني "سحبت أندية دوري المحترفين لكرة القدم، الطلب الذي كانت قد تقدمت به لاتحاد كرة القدم، والمتضمن تعليق مشاركتها بدوري المحترفين 2020".

وأتى ذلك خلال اجتماع عقد بين ممثلين للطرفين مساء اليوم.

واتخذ الجانبان أربعة قرارات تتضمن تأجيل الدوري لمدة أسبوعين ولغاية 25 آذار/مارس، تشكيل لجنة من الاتحاد والاندية للتباحث في مطالبها، ولجنة لبحث سبل دعم الاندية من خلال التواصل مع الداعمين والحكومة بهدف تغطية العجز المالي في ميزانية الدعم من الاتحاد للاندية، والعمل على تأسيس رابطة للاندية ودعمها بتحويل مخصصات الداعمين.

وكان مقررا انطلاق الجولة الثانية من دوري المحترفين الأردني الخميس بمواجهتي العقبة مع معان والرمثا مع الأهلي.