غولدن ستايت يواجه بروكلين من دون مشجعين بسبب كورونا

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أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز الأربعاء ان مباراته ضد ضيفه بروكلين نتس المقررة الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام في دوري الـ "ان بي ايه" خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.
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