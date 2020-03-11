تأجيل نهائي كأس إسبانيا بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم تأجيل نهائي مسابقة كاس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الاتحاد.

واتخذ القرار الأربعاء بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد ورئيسي الناديين الباسكيين المعنيين بالمباراة وغير الراغبين بخوضها دون جماهير.

ولم يتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراة، لكن بحسب الصحف المحلية سيكون أحد الاحتمالات في الاسبوع الذي يلي ختام الدوري، أي في 30 أيار/مايو ودائما في الملعب الاولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية.. لكن الملعب محجوز لحفل فرقة موسيقية اسبانية في اليوم عينه.

وكان سوسييداد قد حجز بطاقته بعد فوزه على ميرانديس من الدرجة الثانية 2-1 وصفر-1 في نصف النهائي بعد تخطيه ريال مدريد في ربع النهائي، فيما تخطى بلباو غرناطة (1-صفر و2-1) بعد اقصائه برشلونة، لبلوغ أول نهائي باسكي صرف في المسابقة منذ 1927.

Advertisements

ويطمح بلباو لإحراز لقبه الرابع والعشرين في الكأس والأول منذ 1984 وتقليص الفارق مع برشلونة (30 لقبا)، فيما توج سوسييداد مرتين في 1909 و1987 وخسر النهائي خمس مرات آخرها في 1988.

وتعاني اسبانيا من 2128 اصابة بالفيروس المستجد و47 حالة وفاة، وذلك بحسب حصيلة منتصف يوم الاربعاء أعلنتها وزارة الصحة، وهي من بين الدول الأكثر تعرضا لهذا الفيروس.

مواضيع قد تهمك :