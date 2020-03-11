طرح إقامة مباريات الدوري الأميركي للمحترفين على ملاعب محايدة

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يدرس مسؤولو رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إقامة المباريات على ملاعب محايدة وفي مدن لم تسجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت تقارير صحافية الأربعاء، بعد تزايد الحالات في الولايات المتحدة وكندا.

وأوردت شبكة "اي اس بي ان" ان من بين السيناريوهات التي تم التطرق اليها، هو نقل المباريات من المناطق التي تم فيها حظر التجمعات الى مناطق لم تتأثر بفيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 110 دول، وإقامة بعض المباريات على ملاعب محايدة.

ويمتد الموسم المنتظم في دوري كرة السلة حتى 15 نيسان/أبريل، على ان تليه الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" على مدى حوالى شهرين.

وكانت رابطة الدوري الأميركي قد طلبت الأسبوع الماضي من أنديتها الاستعداد لاحتمال إقامة مباريات من دون جمهور، في خطوة لقيت انتقادات من لاعبين أبرزهم "الملك" ليبرون جيمس.

وبعثت الرابطة برسالة تطلب فيها من الأندية وضع خطط لاقامة مبارياتها مع تواجد فقط "الأشخاص الضروريين" لاجرائها. كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الاندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

وبحال اعتماد ذلك، لن يسمح للصحافيين حتى بتغطية هذه المباريات التي ستقام من دون جمهور.

وقال رئيس معهد الحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوسي "ننصح الا يتواجد جمهور غفير (في مباريات دوري كرة السلة). اذا كان ذلك يعني عدم تواجد عدد كبير من الحضور، فليكن".

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وأضاف "كلما تواجد جمهور غفير قد يؤدي ذلك الى مخاطر الانتشار".

وأشارت "اي اس بي ان" الى انه من المتوقع ان يقوم مالكو الأندية بالتحدث مع مفوض رابطة الدوري الأميركي آدم سيلفر الأربعاء، على ان يتواصل هو أيضا مع رؤسائها والمديرين العامين الخميس.

وكشفت الشبكة الأميركية الرياضية ان تعليق المباريات هو من بين الخيارات المطروحة ايضا.

وكان أربعة اتحادات رياضية أميركية بينها كرة السلة، قد اتخذت قرارا مشتركا يقضي بمنع دخول الصحافيين غرف ملابس اللاعبين ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الاتحادات في بيان مشترك، الى انه سيسمح فقط للاعبين والعاملين الضروريين للفريق بالدخول الى غرف الملابس الخاصة بالاتحادات الأربعة، وذلك حتى إشعار آخر.

ودخلت هذه التغييرات الموقتة حيز التنفيذ الثلاثاء.

ويعتبر دخول وسائل الإعلام الى غرف تبديل الملابس وأروقتها في الدوريات الأميركية الشمالية أمرا اعتياديا بعد التدريبات والمباريات.