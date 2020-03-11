شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط وسموحة يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز مازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح

بداية قوية من الفريقين ولم يستمر "جس النبض" سريعاً وكاد محمد طلعت يُسجل هدفاً لسموحة في الدقائق الأولى بعدما ارتدت الكرة من "يد" محمد الشناوي ووصلت إلى طلعت الذى سددها لكن الشناوي عاد مرة أخرى وتألق وحوّل الكرة لضربة ركنية، و رد الأهلي بهجمة قوية وسدد ايمن أشرف كرة قوية لكن الهاني سليمان يتألق وينقذ الموقف كما سدد احمد الشيخ كرة رأسية مرت بجوار القائم.

حاول الأهلي زيارة شباك الفريق السكندري وضغط عن طريق الشيخ وقفشة والشحات لكن دفاع سموحه المُنظم تصدى لهذه المحاولات الهجومية فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة.

وتقام مباراة الأهلى وسموحة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.

الفوز على سموحة يضمن للأهلي الابتعاد أكثر بقمة الدوري العام، في رحلة تأمين اللقب الخامس على التوالي بعدما سبق أن حصد الفريق الأحمر أربع ألقاب خلال المواسم الأربعة الماضية، وحصد اللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.













































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