شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينظم ندوة للوقاية من فيروس كورونا.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنظّم النادي الأهلي في الثالثة من عصر السبت المقبل بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة ندوة عن فيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، يحاضر فيها الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفاد، زميل الجمعية الأمريكية للكبد، زميل الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي،

وكان النادي الأهلي قد بدأ في اتخاذ الخطوات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، حيث عقد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع مديري الأفرع: اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.

وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور طارق النيداني، نائب مدير اللجنة الطبية بالنادي، والدكتور مدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، وريم الدسوقي مدير العلاقات العامة، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد جابر مدير المشتريات، وذلك من أجل بحث سبل التصدي لفيروس «كورونا» بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع التطرق إلى كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس «كورونا»، سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية.