شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي قائمة فريقه التي تغادر القاهرة في السابعة مساء غدا الخميس متوجهة للمغرب لملاقاة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية" والمقرر لها الاحد المقبل

وضمت القائمة كل من :" محمد فوزي ومحمد مجدي ومحمود عبد المنصف ومحمد مجدي الجمل ومحمد هاشم وإبراهيم ابو اليزيد واسامة ابراهيم ومحمود البدري ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد صادق وهمام طارق وأحمد مدبولي وباتريك كادو وبكيتي سيلفا وشيلونجو وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومدحت فقوسة ومحمد بيومي "، واستبعد جوميز كل من باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد أيمن للإصابة ونادر رمضان وعمر الوحش لأسباب فنية.

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مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.