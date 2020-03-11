شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح قطاع الناشئين راحة يومي الخميس والجمعة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي، أن النادي تلقى عدة خطابات من الاتحاد المصري ومنطقة القاهرة لكرة القدم تفيد تأجيل عدد من مباريات بطولات الجمهورية والبراعم، بسبب سوء حالة الطقس المحتملة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين.

وقرر مبروك كذلك منح جميع فرق القطاع راحة من التدريبات، غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة، للسبب نفسه.

وتلقى الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل عدد من مباريات بطولة الجمهورية، وهي كالتالي:

مباراة فريق مواليد ٢٠٠٤ أمام حرس الحدود، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس ضمن الجولة ٢٢، وتم تأجيلها لموعد يحدد فيما بعد.

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مباراة فريق مواليد ٢٠٠١ أمام مصر المقاصة، التي كان مقررًا لها بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة ٢٩، وتم تأجيلها ليوم الإثنين ١٦ مارس الجاري.

مباراة فريق مواليد ٢٠٠٣ أمام الإسماعيلي التي كان مقررًا لها السبت المقبل ضمن الجولة ٢٨، وتم تأجيلها ليوم الثلاثاء ١٧ مارس الجاري.

كما تلقى الأهلي أيضًا خطابًا من منطقة القاهرة لكرة القدم يفيد بتأجيل مباريات مهرجان سوبر البراعم لمواليد ٢٠٠٦ لموعد يتحدد فيما بعد، وكذلك تأجيل مباريات فرق مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ لتقام يوم السبت ٢١ مارس الجاري بدلًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين ١٣ و١٤ مارس.