شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يستعين بنأشى الزمالك في تشكيل طنطا أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن تشكيل الفريق الطنطاوى لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ويضم ناشئ الزمالك المعار حسين فيصل.

جاء تشكيل كالتالى :- علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، محمد اسعد ، حسام غالي ، جون افيري ، حسين فيصل ، احمد فهمي ، اسلام فؤاد.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد اشرف ، محمود منصور ، تاديو لوانجا ، احمد الألفي ، محمد ماجد اونش ، عبدالرحمن الدح ، محمد ناجي جدو.

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والتقى الفريقان قبل صدام الليلة فى 5 مباريات، فاز أبناء السيد البدرى فى 3 مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث لا يعرف فريق طنطا الخسارة أمام منافسه وادى دجلة، وفى لقاء الدور الأول لدورى هذا الموسم فاز أبناء السيد البدوى على دجلة بهدف دون رد سجله إسلام فؤاد

وشهد آخر ظهور لطنطا تحت قيادة أيمن المزين فى مسابقة الدورى تعادلاً سلبيًا مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفًا.