شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى أمام الأهلى = فوز +6 هزائم +4 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد القاهرة ، مباراة الأهلى ونظيره سموحة في السابعة والنصف من مساء اليوم ، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى ، في اللقاء الثانى عشر بين فريق الأهلى و حمادة صدقى المدير الفني .

سبق و ألتقى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة ، مع الأهلى في 11 مواجهة قبل مواجهة اليوم ، كانت خلال تدريبه لأندية الجونة وانبى و دجلة و سموحة ، فاز صدقى على الاهلى مرة واحدة ، و تعادل 4 مرات ، و خسر في 6 مواجهات

6 أهداف سجلها الفرق التي يقودها صدقى فى مرمى الأهلى ، في المقابل اهتزت شباك أندية صدقى بـ 15 هدفا .

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مع دجلة فاز مرة في مسابقة كأس مصر بهدفين مقابل هدف ، وتعادل مرتان 0/0 ، و 1/1 ، و خسر 0/2 .

وفى تدريب دجلة تعادل مرتان سلبيا ، و خسر 1/3 ، و ووقت توليه مهمة تدريب انبى خسر مواجهتى الدورى بنفس النتيجة 0/2، و في الجونة أيضا خسر بنفس النتيجة 2/1

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز السابع عشر تواليًا لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة بعد تحسن عروض الفريق وتحقيق الفوز في لقاء الجولة الأخيرة بالدورى أمام أف سى مصر بهدف مقابل لا شيء أحرزه صلاح محسن المعار من الأهلى للفريق السكندرى لمدة 6 شهور.