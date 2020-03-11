شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» حزين بعد إلغاء إنديان ويلز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم الإسبانى رافائيل نادال على قرار منظمى إنديان ويلز بإلغاء البطولة، التى كان من المقرر انطلاقها هذا الأسبوع، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وقال نادال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «ربما عرفتم جميعًا أنباء إلغاء بطولة إنديان ويلز، نحن هنا ولانزال نقرر ما هى الخطوة المقبلة».

وأضاف النجم الإسبانى: «حزين للغاية مما يحدث فى جميع أنحاء العالم مع هذا الموقف، نأمل فى أن تتمكن السلطات من إيجاد الحلول، تمتعوا جميعًا بالصحة والأمن».

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة الثلاثاء، مع جذب مجموعة من أبرز اللاعبين، علمًا بأن 475 ألف مشجع حضروا منافسات العام الماضى.

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على جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تأجيل بطولة اليابان المفتوحة ضمن الجولة العالمية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة البطولة فى مدينة كيتاكيوشو اليابانية خلال الفترة من 21 حتى 26 إبريل المقبل.

وقال الاتحاد الدولى فى بيان: «اتخذنا القرار لأن صحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين تأتى على رأس أولوياتنا، وسنترك الباب مفتوحا لإقامة المسابقة فى وقت لاحق هذا العام».

وكان الاتحاد الدولى قد أعلن الشهر الماضى تأجيل بطولة العالم فى كوريا الجنوبية، التى كان من المنتظر إقامتها فى مارس الجارى، فى مدينة بوسان، إلى الفترة من 21 حتى 28 يونيو، بسبب كورونا أيضا.