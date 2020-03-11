شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يؤجل مباراتين في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، تأجيل مباراتين في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي، كان مقررا إقامتهما، غدا الخميس.
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "اليويفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه تم تأجيل مباراتي إنتر ميلان الإيطالي وضيفه خيتافي الإسباني، وروما الإيطالي ومضيفه إشبيلية الإسباني.
وأشار الموقع إلى أن القرار يأتي بسبب القيود المفروضة من السلطات الإسبانية على السفر من وإلى إيطاليا.
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