شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إن المباراة النهائية لكأس الملك بين أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد تأجلت بسبب مخاوف فيروس كورونا. وكان من المفترض أن تلعب المباراة يوم 18 أبريل نيسان المقبل في استاد لاكارتوخا في اشبيلية.

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