شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد فتحي – أيمن أشرف. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد الشيخ – محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، ومصطفى شوبير، ووليد سليمان، وأليو بادجي، وحسام عاشور، ومحمود وحيد، وعربي بدر.

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