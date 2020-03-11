شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على إنبى بهدف مقابل لاشئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز الفوز إنبى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة

ومازال في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 25 نقطة ومازال في المركز السادس بجدول الدورى .



أحرز أهداف المباراة عبد الله السعيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة من ضربة جزاء بعد لجوء حكم الساحة لتقنية الفار