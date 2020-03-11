شكرا لقرائتكم خبر عن أيندهوفن يتعاقد مع المدرب الألماني شميت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال نادي أيندهوفن المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه تعاقد مع المدرب الألماني روجر شميت لمدة عامين اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيخلف شميت (52 عاما) المدرب المؤقت إرنست فابر الذي سيعود للعمل مع قطاع الشباب في النادي.

وحل فابر بدلا من مارك فان بومل الذي أقيل في منتصف ديسمبر كانون الأول بعد سلسلة من النتائج السيئة.

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وقال جون دي يونج المدير الفني للنادي والمسؤول عن تعيين المدربين ”كان شميت على رأس قائمة المدربين الذين أردنا التعاقد معهم ونحن سعداء بموافقته على تولي المنصب“.

وكانت آخر مهمة تدريبية خاضها شميت في الصين قبل أن يقيله نادي بكين جوان في منتصف 2019 لكنه صنع اسمه مع سالزبورج وباير ليفركوزن.

ومر أيندهوفن بموسم صعب بمقاييس النادي ويحتل المركز الرابع في الدوري متأخرا بسبع نقاط عن غريمه أياكس أمستردام المتصدر.

وخسر أيندهوفن أيضا في الدور التمهيدي لدوري الأبطال ولم يعبر دور المجموعات في الدوري الأوروبي.