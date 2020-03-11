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نيوكاسل يفتقد الحارس دوبرافكا عدة أسابيع بسبب الإصابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء غياب الحارس مارتن دوبرافكا عدة أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وأصيب الحارس السلوفاكي خلال كرة مشتركة مع داني إينجس مهاجم ساوثامبتون خلال فوز نيوكاسل 1-صفر لكنه خاض المباراة كاملة.

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وقال نيوكاسل في بيان ”لقد خضع بعد ذلك لفحص يوم الاثنين وأظهر ضرورة غيابه حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل“.

ولم يغب دوبرافكا عن أي مباراة في الدوري الممتاز منذ ظهوره الأول في فبراير شباط 2018 وستمثل إصابته ضربة للمدرب ستيف بروس حيث يحتل المركز 13 ويحاول البقاء في دوري الأضواء.

ويستضيف نيوكاسل منافسه شيفيلد يونايتد في الدوري يوم السبت ثم سيواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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