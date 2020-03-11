شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والاتحاد يقيمون الصلاة فى ملعب كرة السلة سوياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام لاعبو نادي الزمالك والاتحاد لكرة السلة بإقامة صلاة المغرب فى الملعب بين شوطي مباراتهما التي تقام ضمن إطار الجولة الثالثة من جولات الدور نصف النهائي

من بطولة دورى السلة best of 5

ويحتاج الزمالك على الفوز في مباراة اليوم للبقاء في المنافسة على التأهل للدور النهائي من البطولة،

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خاصة أن الـ best of 5 حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائز فى 3 مباريات يكون

هو الحاصل على بطاقة التأهل وشهدت الجولتان الأولى والثانية تغلب الفريق السكندري

على الفريق الأبيض، وبذلك فاز في مباراتين من أصل 5، وحال الفوز اليوم، يصعد إلى الدور النهائي من البطولة.