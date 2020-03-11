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ضمك يكرر مواقفه الصامدة أمام الكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كرر ضمك صموده أمام الكبار، فبعد أن كان سببا مباشرا في تنحي النصر عن صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال التعادل معه 1-1، فرض أمس أيضا النتيجة نفسها (1-1) أمام المتصدر الهلال في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في إطار لقاءات الجولة الـ22.

ورغم أن المباراة جمعت قمة الدوري بالقاع، إلا أن ضمك ومديره الفني نورالدين بن زكري نجحا في خطف نقطة غالية، فيما لم ينجح الهلال ومدربه رازفان لوشيسكو في فك شفرة دفاع ضمك وإيجاد حلول أمام المرمى.

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وشهد الشوط الأول تسجيل هدفي المباراة، فيما غابت الأهداف عن الشوط الثاني رغم كثرة الفرص وتفنن لاعبي الهلال في إهدارها خاصة التي تهيأت أمام بافيتيمبي جوميز وعمر خربين وسالم الدوسري.

وتقدم الهلال أولا عن طريق محترفه البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة 39، ثم أدرك ضمك التعادل عبر محترفه إيمليو زيلايا في الدقيقة 42.

وبقي الهلال في صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة، وبقي أيضا في المركز الـ15 قبل الأخير.

مواقف ضمك أمام الكبار