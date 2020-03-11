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ثلاثي أولمبي الأخضر.. سالم والشهراني OK والثالث انتظار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت مصادر لـ «مكة» أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما بقيادة الوطني سعد الشهري، استقر على اسمين من أصل ثلاث أسماء فوق 23 عاما مسموح لهم بالمشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو المقررة في الصيف المقبل، بداية من 24 يوليو المقبل حسب نظام الدورة حال لم يتم تأجيلها كغيرها من المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبانت المصادر بأن اختيار الشهري الأول وقع على مدافع الهلال ياسر الشهراني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما سيساعد المدرب على الاستعانة به حسب مجريات المباراة، إضافة إلى استمرارية اللاعب مع ناديه وتأثيره في نتائج فريقه.

كما اختار لاعب وسط الهلال المهاجم سالم الدوسري وذلك لتوظيفه في أكثر من مركز أهمها اللعب خلف المهاجمين، إضافة إلى تقديمه عطاءات مميزة مع المنتخب الأول ومع فريقه الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا كعنصر أساسي.

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أما خانة اللاعب الثالث فقد خصصها المدير الفني - حسب المصدر - للاعب وسط الاتحاد العائد من فترة توقف عام كامل بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فهد المولد، إلا أن اختياره رسميا سيكون مرهونا بتقارير فنية تشمل كيفية قضاء اللاعب فترة التوقف، ومدى نجاحه في العودة السريعة إلى أجواء المباريات، خاصة وأنه سيخوض عددا من المباريات مع فريقه قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية حال إقامتها في موعدها.

فيما سيكتفي المدرب حال عدم جاهزية المولد بسالم الدوسري في الوسط على أن يختار مدافع، وأفاد المصدر بأنه سيكون لاعب الأهلي معتز هوساوي.

يذكر أن أصواتا بدت تنادي بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو آخرها عضو المجلس التنفيذي للجنة المنظمة هارويوكي تاكاهاشي، والذي قال أمس إنه سيكون من الأكثر واقعية تأجيل الدورة لمدة عام واحد أو عامين بدلا من الإلغاء، وذلك في حالة عدم إمكانية إقامتها في الموعد المحدد لها في الصيف المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، مبينا بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستواجه أزمة في حالة الإلغاء، وأن حقوق البث بالتلفزيون الأمريكي وحدها تمد اللجنة بمبلغ هائل.

من جانبها أكدت اللجنة الأولمبية اليابانية أن الدورة ستنطلق في الموعد المحدد لها، مشيرة إلى أن استمرار الاستعدادات للاستضافة.