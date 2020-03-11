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الفتح يتوعد العدالة بتكرار هزيمة الدور الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

في ديربي الهروب من مناطق الخطر ومؤخرة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء فريقا الفتح والعدالة في إطار مواجهات الجولة الـ22.

ويتفوق الفتح على العدالة بالمركز وعدد النقاط، حيث يملك 19 نقطة في المركز الـ14، ويفصله عن العدالة متذيل الترتيب مركزان فقط، و3 نقاط، حيث يملك الأخير 14 نقطة، فيما يعني فوز العدالة اليوم تعادلهما في الرصيد.

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وكانت مباراة الدور الأول شهدت 8 أهداف، حيث انتهت بفوز الفتح 5-3.

وشهدت صفوف الفتح في الدور الثاني تطورا بقيادة مدربه البلجيكي يانييك فيريرا، لذلك يدخل مواجهة اليوم طامعا في مواصلة انطلاقته ومغادرة المراكز المتأخرة.

ويبرز في الفتح الثلاثي الجزائري سفيان بن دبكة والنرويجي جوستاف ويخايم والهولندي ميتشيل تي فريدي، كركائز أساسية يعتمد عليها فيريرا بشكل رئيس إضافة لانطلاقات علي الزقعان وتوفيق بوحيمد من الأطراف.

في الجانب الآخر، لا خيار للمدير الفني للعدالة، التونسي ناصيف البياوي سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد إنعاش آمال فريقه في البقاء بدوري الأضواء وتحقيق أول فوز له منذ استلامه المهمة. ويعتمد البياوي على الثلاثي كارلوس اندريا وأداما تراوري وإليو سيسيه، في حين ستبقى ورقة المهاجم نايف هزازي كخيار بديل في الشوط الثاني.