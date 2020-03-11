شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
اتفقت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع عدد من الحكام الأجانب وأطقمهم المساعدة على المكوث في العاصمة الرياض خلال الفترة الحالية لإدارة مباريات الجولات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض وجهات الطيران من وإلى أوروبا، على أن يسمح لأي من أفراد الحكام الأجانب بالسفر حال حدوث حالة طارئة تستدعي ذلك.
وفي حالة سفر أي من الحكام ومحاولة دخول المملكة مجددا فسيكون مطالبا بإحضار شهادة صحية تثبت سلامته من فيروس كورونا، فيما سيكون أمر عزله مدة 14 يوما قرارا مستبعدا باعتبار أن هذه الفترة ستشهد إقامة جولتين في الدوري.
وقاد 5 من المباريات الست التي جرت أمس بالجولة الـ22، حكام أجانب، بينما قاد مباراة الفيحاء وأبها طاقم سعودي، فيما أدار مباراة التعاون والأهلي حكم صربي وعاونه هولنديون وسعوديون.
أطقم حكام مباريات أمس
- ضمك والهلال طاقم تشيكي قاده بافل كرالوفيتش، وإيفو نادجورنبيك مساعد أول، وتوماس مكروستش مساعد ثان، والسعودي محمد الحربي حكم رابع، والتشيكي كارل هروبس حكم فيديو، وعاونه السعودي محمد العبكري.
- الاتفاق والشباب طاقم فنلندي ضم ماتياس جيسترانيوس حكم ساحة، وساعده جان بيتير أرافيرنا وفيلي ماني ليبانين، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو بروين مانكوست، وساعده إبراهيم الدخيل.
- التعاون والأهلي الصربي سرديان يوفانوفيتش، وساعده الهولنديان جوهان بيلدير وروي دي ناس، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو الهولندي مارك ناجتيجال، وساعده عمر الجمل (سعودي).
- النصر والرائد المجري توماس بوجنار، وساعده بيتر كوبور وبالازس بوزاس، والحكم الرابع سامي الجريس، وحكم الفيديو البيلاروسي أليكسي كولباكوف، وساعده عبدالرحمن الشمري.
- الاتحاد والوحدة طاقم روماني بقيادة إستيفان كوفاكس، وساعده ميهاي أرتين وفاسيل مارينيسكو، والحكم الرابع تركي الخضير، وحكم الفيديو الهولندي إنجمار أوستروم، وساعده محمد السماعيل.
- الفيحاء وأبها طاقم تحكيم سعودي قاده محمد الهويش وساعده بدر الشمراني وخلف الشمري، والحكم الرابع فيصل البلوي، وحكم الفيديو خالد الطريس، وساعده هشام الرفاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر إبقاء حكام أجانب بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.