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إبقاء حكام أجانب بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اتفقت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع عدد من الحكام الأجانب وأطقمهم المساعدة على المكوث في العاصمة الرياض خلال الفترة الحالية لإدارة مباريات الجولات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض وجهات الطيران من وإلى أوروبا، على أن يسمح لأي من أفراد الحكام الأجانب بالسفر حال حدوث حالة طارئة تستدعي ذلك.

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وفي حالة سفر أي من الحكام ومحاولة دخول المملكة مجددا فسيكون مطالبا بإحضار شهادة صحية تثبت سلامته من فيروس كورونا، فيما سيكون أمر عزله مدة 14 يوما قرارا مستبعدا باعتبار أن هذه الفترة ستشهد إقامة جولتين في الدوري.

وقاد 5 من المباريات الست التي جرت أمس بالجولة الـ22، حكام أجانب، بينما قاد مباراة الفيحاء وأبها طاقم سعودي، فيما أدار مباراة التعاون والأهلي حكم صربي وعاونه هولنديون وسعوديون.

أطقم حكام مباريات أمس