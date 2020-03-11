الأهلي على أعتاب التتويج بالسلة والطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة
يواجه فريق كرة السلة بالأهلي اليوم نظيره أحد في نهائي الدوري الممتاز، بعد أن تخطى النصر في اللقاء الفاصل الذي جمع الفريقين أمس الأول بنتيجة 111 مقابل 82.
وكان الأهلي فاز في اللقاء الأول للدور نصف النهائي، وفاز النصر في اللقاء الثاني، فيما فاز الأهلي في اللقاء الفاصل.
وتلعب غدا المواجهة الثانية بين الأهلي وأحد، وفي حال اقتسما الفوز اليوم وغدا، يحتكمان للقاء فاصل السبت المقبل لتحديد بطل الدوري.
من جهة أخرى اقترب فريق طائرة الأهلي من لقب بطولة الدوري بعد تغلبه على جاره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة. ويتوجب على الأهلي الفوز في واحد من لقاءيه المقبلين أمام الموج والهلال ليتوج رسميا.
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