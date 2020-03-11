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كورونا يحرم كارليو من منتخب بيرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

شككت صحيفة «ovaciondigital» البيروفية في مشاركة اللاعب المحترف في صفوف الهلال البيروفي أندرية كارليو مع منتخب بلاده في المباراتين المقبلتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بسبب إلغاء السعودية رحلات السفر إلى 14 دولة في إطار العمليات الاحترازية من فيروس كورونا.

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وقالت إن حضور كارليو إلى بيرو يستلزم المرور بمحطات أوروبية إلا أن تعليق الطيران موقتا لبعض الدول ذهابا وإيابا سيصعب كثيرا من التحاقه بمعسكر المنتخب ومباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

من جهة ثانية، كشفت مصادر إعلامية أن البرازيلي مارسيلو بنهيرو، وكيل أعمال محترف الهلال، كارلوس إدواردو تباحث مع مسؤولي النادي بالرياض في اليومين الماضيين حول مدى حاجتهم إلى استمرار اللاعب بصفوف الفريق من عدمها حتى لا تضيع عليه العروض المتاحة أمامه من أندية برازيلية وأخرى تركية في مقدمتها فنربخشه وغلطة سراي وبشيسكتاش، إلى جانب ترقب ناديين سعوديين للمباحثات والعمل على إغراء اللاعب حال تخلي الهلال عنه.

من جانبه احتفى إدواردو بمدير أعماله مع أسرته في أحد مطاعم الرياض، كما عمل على تعريفه بالعاصمة الرياض وناديه الهلال.