شكرا لقرائتكم غياب مثير.. هل يتهرب رمضان صبحي من مباريات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن اللاعب لم يشارك في تدريبات الأمس بداعي عدم قدرته على خوض المران الختامي في الوقت الذي كانت المؤشرات تؤكد عودته أمام الفريق السكندري الا أنه فاجئ الجميع وحضر التدريب ولم يشارك فيه وهو الأمر الذي دفع المدير الفني لإخراجه من حساباته نهائياً.
وغاب رمضان صبحي خلال الأشهر الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية ما ساهم في ابتعاده عن تشكيلة الفريق الأساسية.
وزاد من دهشة الجميع بسبب موقف رمضان صبحي هو تواجده الدائم وخوضه تدريبات يومية خلال الفترة التي تواجد فيها الفريق بجنوب أفريقيا الا انه عاد للغياب مع أول مران عقب العودة مباشرة.
ويخوض اليوم الأهلي مباراته ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز في المواجهة التي ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 18 من عمر البطولة المحلية التي يتصدر ترتيبها بدون هزيمة.
ويتطلع الأهلي اليوم الى تحقيق رقم قياسي جديد لمدربه رينيه فايلر المدير الفني الذي يسعى لمعادلة رقم جوزيه في الانتصارات التاريخية المتتالية وهو الأمر الذي يأمل فيه اللاعبين والجهاز الفني الاحتفال به.
وعاد الأهلي من جنوب افريقيا بعد التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي يأمل المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع بتاريخه.
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