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تفاصيل رسالة الخطيب لشكر السفير المصرى بجنوب إفريقيا على حسن استقبال الأهلى

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جدة - عمرو شويل وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي الشكر والتحية للسفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع بعثة الأهلي أثناء وجودها في مدينة بريتوريا لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال..جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي، اليوم، إلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، شهد تأكيده على تقدير الخطيب ومجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي قام بها السفير المصري، من حسن استقبال ومساندة كاملة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

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وأعرب رئيس الاهلي والذى ترأس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا خلال خطابه إلى السفير المصري عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به السفارة المصرية بإخلاص في رفع اسم مصر، مشيدًا بالأجواء التي تم توفيرها للبعثة، وأسهمت في أداء مباراة طيبة وتمثيل الكرة المصرية بالشكل المشرف.

 

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز في المباراة التى جمعتهما عصر السبت الماضي بمدينة  بريتوريا بعدما سبق وفاز الاهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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