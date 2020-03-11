الـvar يهدى بيراميدز 3 نقاط غالية بهدف فى شباك إنبى

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أحرز هدف المباراة عبد الله السعيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة من ضربة جزاء بعد لجوء حكم الساحة لتقنية الفار.
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين الذى ظهرا عليهما الرغبة القوية في إحراز الهدف الأول لخطف الثلاث نقاط ، وقد أضاع محمد شريف أخطر الهجمات عندما انفرد بالمهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز إلا أن الأخير تصدى لها بنجاح .
هدأت المباراة في الشوط الثانى تماما ولم يسنح إلا فرص قليلة جدا على مرمى الفريقين في ظل الحرس الدفاعى الذى خاض به اللاعبين أحداث الشوط الثانى ، ورغم النشاط من جانب لاعبى بيراميدز بعض الشئ إلإ أن الرعونة والفشل في إنهاء الهجمة حتى جاءت الدقيقة 86 لتعلن عن الهدف الأول لبيراميدز
والتقى الفريقان من قبل فى 7 مواجهات، فاز إنبى مرتين وفاز بيراميدز مرتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وشهدت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين فوز بيراميدز برباعية دون رد سجلها عبد الله السعيد هدفين، وكل من عمر جابر، ومحمد فاروق سلامة هدفا وهو الفوز الأكبر فى تاريخ لقاءات الناديين معاً.
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