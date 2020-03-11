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شاهد تحضيرات الفار قبل مباراة الأهلي ضد سموحة

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جدة - عمرو شويل انتهت الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو بالدوري المصري من وضع أجهزة الفار الخاصة بمباراة الأهلي ضد سموحة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر .

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز، ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

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وتقام مباراة الأهلى وسموحة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

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