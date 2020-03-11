شكرا لقرائتكم غليان في الأهلي بسبب تأخر نظر لجنة التظلمات حول عقوبات السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن المسئولين بالقلعة الحمراء كانت لديهم رغبة قوية في نظر التظلمات المقدمة في قرار الإيقاف الذي طال عدد من لاعبيه وأبرزهم الثنائي أيمن أشرف وجونيور أجايي حتى يتمكن النادي من الاعتماد عليهم في مباراة سموحة التي يواجه فيها المارد الأحمر نظيره السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
وأوضح المصدر: "ما الداعي للتظلمات التي قدمت من النادي للجنة خاصة وأن اللاعبين طبق عليهم قرار الإيقاف في الوقت الذي كان النادي فيه بحاجة الى جهودهم في ظل الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".
ويخوض اليوم الأهلي مباراته ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز في المواجهة التي ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 18 من عمر البطولة المحلية التي يتصدر ترتيبها بدون هزيمة.
ويتطلع الأهلي اليوم الى تحقيق رقم قياسي جديد لمدربه رينيه فايلر المدير الفني الذي يسعى لمعادلة رقم جوزيه في الانتصارات التاريخية المتتالية وهو الأمر الذي يأمل فيه اللاعبين والجهاز الفني الاحتفال به.
وعاد الأهلي من جنوب افريقيا بعد التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي يأمل المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع بتاريخه.
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