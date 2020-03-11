شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلي يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مساء اليوم الأربعاء المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديديه جوميز قبل ساعات من السفر للمغرب لمواجهة الرجاء المغربي وذلك لتحفيز اللاعبين علي حصد بطاقة العبور للمباراة النهائية لكأس العرب . وإستدعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 21 لاعبا للسفر إلى المغرب غدا ، تحضيرا للقاء مضيفه الرجاء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بدون حضور جماهيرى فى إياب دور الــ4 للبطولة العربية، وشهدت القائمة ضم الثنائى عماد حمدى وعبدالرحمن مجدى بعد اكتمال جاهزيتهم فيما غاب باهر المحمدى وفخر الدين يوسف وأحمد أيمن ومحمد حمدى زكى ووجيه عبدالحكيم وغيرهم لأسباب متنوعة. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف Advertisements خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى. خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى. خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى. وأخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

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