شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقدم موعد سفره للقاهرة بسبب سوء الطقس المتوقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز ، تقديم موعد سفره للقاهرة ليكون بعد مران اليوم وليس غدا خوفا من سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا بالإضافة للخوف من تعطل حركة المرور بسبب الاصلاحات في طريق الإسماعيلية .

وتغادر بعثة الاسماعيلي عقب المران المقام حاليا للمبيت بأحد فنادق القاهرة ومن ثما تستقل الطائرة المتوجهة للمغرب في تمام السابعة مساء غد الخميس مع إلغاء المران الذي كان مقرر له صباح غدا استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي باياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

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وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.